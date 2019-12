AGDE - Des gourmandises pour nos aînés agathois

La fin d’année est propice aux réjouissances pour la plupart mais parfois pour nos aînés c’est une période qui peut s’avérer plus difficile.

Afin de rendre ce moment le plus agréable possible, le Maire d’Agde, accompagné d’une partie des élus du Conseil Municipal et du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale, s’est rendu dans tous les EHPAD de la commune afin de souhaiter aux résidents de joyeuses fêtes. L’occasion d’échanger et de partager un moment de convivialité avec les résidents, tout en leur offrant un ballotin de chocolat qu’ils apprécient particulièrement.

À noter cette semaine la distribution des colis de Noël aux retraités sans oublier les repas de Noël dans les trois foyers de la commune.