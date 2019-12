LE CAP D'AGDE - Le Campus de l’Innovation Touristique

Les 10 et 11 décembre, le Palais des Congrès du Cap d’Agde a accueilli la troisième édition du Campus de l’Innovation Touristique organisé habituellement à Montpellier par la Région Occitanie. Il s’agit d’un salon qui permet aux acteurs du tourisme, à des entreprises et à des investisseurs de se rencontrer et d’échanger autour du thème de l’innovation en matière touristique. Durant deux jours, près de 1 200 personnes ont pu participer à des ateliers techniques, se rendre sur les quelque 50 stands, ou encore écouter quelques-uns des 45 intervenants présents sur ce salon. Le Campus de l'Innovation Touristique a pour but de mettre en avant les enjeux touristiques du futur en prenant en compte des facteurs clés tels que : les nouvelles façons de « consommer » le tourisme, de manager, l'impact climatique, la tendance environnementale, les évolutions technologiques perpétuelles, les nouvelles façons. Les thèmes abordés cette année touchaient principalement à l’environnement et aux nouvelles technologies. Les participants ont pu prendre part à des ateliers portant sur des questions telles que « en tant que destination touristique faut-il réagir concrètement aux bouleversements climatiques, sociétaux et technologiques qui bousculent la vision et les comportements ? ». En préambule de ce salon s’est tenue lundi 9 une table ronde ouverte à tous sur « Le tourisme littoral de demain ». C’est le premier magistrat d’Agde, en tant que Maire de la plus grande station touristique d’Europe, qui a ouvert cette rencontre organisée en partenariat avec Midi-Libre et la Région Occitanie et animée par Olivier Biscaye, le directeur de la rédaction de Midi-Libre.

A l’issue du salon mercredi 11 décembre, Sébastien Pla, Conseiller Régional, Président de la commission Économie Tourisme et Thermalisme a clôturé ces deux journées avec journées une remise de prix aux acteurs du tourisme qui ont été les plus innovants, cette année dans notre région. Une belle reconnaissance pour tous ceux qui s’investissent au quotidien pour le tourisme de demain.