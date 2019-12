AGDE - Des idées pour sortir...

Des idées pour sortir…

NOËL 2019

Agde - Le Cap d’Agde - Le Grau d’Agde

Concerts et spectacles

Jeudi 19 décembre

Concert de Noël des Classes à Horaires AMénagés

Avec l’École de Musique d’Agde

14h. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages. Agde

Entrée libre. Infos 04 67 000 600

Vendredi 20 décembre

Concert de Noël « L’eau »

Avec les ensembles instrumentaux, les orchestres et les chorales

de l’École de Musique.

20h. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée. Rond-point Carré d’As.

Le Cap d’Agde

Entrée libre. Infos 04 67 000 600

Mercredi 24 décembre

Théâtre Kamishibaï

Le Kamishibaï se rapproche du théâtre de Guignol mais avec des images à la place des marionnettes. De 0 à 6 ans.

10h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages. Agde

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 65 80

Marchés de Noël

Jusqu’au dimanche 5 janvier

Marché de Noël au Cap d’Agde

Marché de Noël au pied de la grande roue avec patinoire sur glace (payant)

et de nombreuses animations les après-midis.

Mercredi 18 décembre, à 15h : balade en traîneau avec le Père Noël

Samedi 21 décembre, à 16h : théâtre de marionnettes. À 20h : soirée DJ

Dimanche 22 décembre, à 16h : Gaël le Magicien, balade en traîneau

avec le Père Noël

Lundi 23 décembre, à 16h : parade des Jouets. À 17h : Les Toon’s vous font chanter

Mardi 24 décembre, à 15h : balades en traîneau avec le Père Noël

Mercredi 25 décembre, à 15h : parade des peluches

Jeudi 26 décembre, à 16h : théâtre de marionnettes

Vendredi 27 décembre, à 15h : mini majorettes. À 16h : parade Disney « Les Super Héros »

Samedi 28 décembre, à 18h : les Toon’s sur scène et concert

Dimanche 29 décembre, à 16h : Gaël le Magicien. À 17h : duo Sylvie Maubert

et son accordéon

Lundi 30 décembre, à 16h : parade « Princesses Disney »

Mardi 31 décembre, à 20h : réveillon du 31 en patins à glace avec DJ Lucky

Mercredi 1er janvier, à 16h : parade de peluches

Samedi 4 janvier, à 20h : closing du marché de Noël avec DJ Lucky

Dimanche 5 janvier, à 16h : parade Disney Les Super Héros. À 18h : Les Toon’s

sur scène

Entrée libre. Ouvertures du marché et de la patinoire :

- Du 7 au 20 décembre : 10h > 19h, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.

14h > 19h, les mercredis

- Du 21 décembre au 5 janvier : 10h > 19h, tous les jours

Esplanade Pierre Racine. Le Cap d’Agde

Jusqu’au samedi 21 décembre

Marché de Noël des Peintres Agathois

10h > 12h30 / 14 > 17h. Galerie des peintres agathois. 2 rue Chassefière. Agde

Entrée libre. Infos AAPIA 06 81 74 52 66

Du mercredi 18 décembre au dimanche 5 janvier

Marché de Noël au Grau d’Agde

Tous les jours sur la place des Mûriers :

10h00 : ouverture du Marché de Noël

15h00 : animations

> Mercredi 18 décembre

10h00 : ouverture du Marché de Noël et des ateliers pour les enfants (peinture, coloriage…). Place des Mûriers

11h30 : inauguration de la Crèche de Noël. Place des Mûriers

12h00 : animation musicale avec le groupe « Non-Stop ». Place des Mûriers

15h00 : animations pour les enfants (balades en poney, peinture, coloriage…). Place des Mûriers

17h00 : chorale de Noël (Agd’Choriolis & Les P’tits voix liées).

Place des Mûriers

> Jeudi 19 décembre

10h30 : décoration des sapins. Présence de la mascotte.

École du Grau d’Agde

> Vendredi 20 décembre

10h30 : décoration des sapins. Présence de la mascotte.

École du Grau d’Agde

18h00 : retraite aux Flambeaux. Départ de la place des Mûriers

18h00 : animation musicale avec le groupe « Heaven ». Place des Mûriers

> Samedi 21 décembre

OUVERTURE OFFICIELLE DU MARCHÉ DE NOËL AVEC ARRIVÉE SURPRISE DU PÈRE NOËL

14h00 : Arrivée surprise du Père-Noël et de ses Lutins :

- parade avec le traîneau du Père Noël

- défilé de la Mascotte depuis le Front de Mer jusqu’à la place des Mûriers

- ateliers pour les enfants (peinture, coloriage…). Place des Mûriers

- balades en poney. Place des Mûriers

18h00 : animation musicale avec le groupe « Heaven ». Place des Mûriers

18h30 : grillades autour du sapin. Place des Mûriers

> Dimanche 22 décembre

15h00 : spectacle de Noël : « Les deux royaumes de Noël ». Place des Mûriers

18h00 : char de Noël. Place des Mûriers

> Lundi 23 décembre

15h00 : parade avec le traîneau du Père-Noël et « La Reine des Neiges ».

Place des Mûriers

16h30 : Agde Swing Orchestra. Place des Mûriers

> Mardi 24 décembre

15h00 : parade avec le traîneau du Père-Noël. Place des Mûriers

16h30 : lettres des enfants au Père Noël et lâcher de ballons.

Place des Mûriers

18h00 : char de Noël. Place des Mûriers

> Mercredi 25 décembre : Noël

> Jeudi 26 décembre

15h00 : animations pour les enfants (balade en poney, sculptures sur ballon, maquillage, ateliers de peinture, coloriage…). Place des Mûriers

15h30 : défilé « Agde Belle Époque ». Place des Mûriers

18h00 : char de Noël. Place des Mûriers

> Vendredi 27 décembre

15h00 : animations pour les enfants (ateliers de peinture, coloriage…).

Place des Mûriers

16h00 : SNJA d’hiver.

18h00 : animation musicale avec le duo « Patrice et Denis ». Place des Mûriers

> Samedi 28 décembre

15h00 : Découverte de la mini-ferme. Place des Mûriers

18h00 : animation musicale avec le duo « Patrice et Denis ». Place des Mûriers

Et aussi

Mardi 31 décembre

• 31ème dernier bain de l’année

Quelle que soit la météo, les baigneurs les plus courageux relèvent une nouvelle fois le défi du traditionnel dernier bain de l’année, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

12h30. Village Naturiste (accès règlementé). Le Cap d’Agde

Infos UPTN 06 09 71 50 69

• Réveillon de la Saint-Sylvestre

Dîner dansant avec l’orchestre Cocktail Music et le traiteur « L’atelier du goût ».

Réservation tous les jeudis, de 10h à 12h.

20h. Salle des Fêtes. Rue Brescou. Agde

80 € (tout compris). Infos Comité des Fêtes d’Agde et du Cap d’Agde : 06 81 07 43 29

Samedi 21 décembre

• Goûter de l’Art

« L’œuvre de Jean Fouquet »

Projection commentée par Isabelle Mas suivie d’un goûter participatif.

15h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages. Agde

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 68 00

• Olympiades enfants à la Cité de l’Eau

5 équipes se rencontrent lors d’épreuves sportives comme la joute navale, le water-polo ou encore Pacman. De nombreux cadeaux à gagner. Goûter inclus. De 8 à 12 ans.

De 14h à 18h. Centre Aquatique de l'Archipel.

Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

10 €. Sur inscription 04 67 35 32 00

Samedi 4 janvier

« Concert pour un… TOIT »

Avec les chœurs Mélopoïa d’Agde et Cantabella de Roquemaure, le ténor Jean-Pierre Torrent, Alessandra Agosti au piano, Olivier Chambonnière aux percussions, sous la direction de Francine Guilhem et Ada Bonora. Musique sacré latino, classique, messe créole, airs d’opéra et comédies américaines. Concert au bénéfice de la réfection du toit de l’église du Sacré-Cœur du Grau d’Agde

16h. Église Saint-Benoit, Mas de la Clape. Le Cap d’Agde

15 € le jour du concert ; gratuit - de 18 ans ; 12 € en prévente à l’Office de Tourisme

du Cap d’Agde, à la mercerie Carmondine à Agde ou melpoia.e-monsite.com

Info 06 61 23 75 15 - 06 81 15 69 29

Dimanche 5 janvier

Les dimanches en famille à la Cité de l’Eau

Parcours ludiques, petites animations et matériel à disposition. Dès 6 ans.

9h30. Centre Aquatique de l'Archipel. Chemin de Notre-Dame à Saint-Martin. Agde

Tarifs d’entrée en vigueur Info 04 67 35 32 00

Samedi 11 janvier

Rassemblement saut à la corde et danse Hip Hop

Découvrez, essayer et échangez autour du Double Dutch et de la danse Hip-hop. Au programme des jeux et des challenges animés par DJ Dodjay. Le Double Dutch est une discipline qui allie saut à la corde et danse hip-hop où la créativité est mise à l’honneur.

14h. Espace Carayon. Avenue Paul Balmigère. Agde

3 €. Info Dimension 34 : 06 24 71 73 65

Dimanche 12 janvier

« Concert Viennois » par l’Orchestre symphonique Agapé

Direction : François Durand

Programme : Les Strauss, Suppe, Brahms

15h30. Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée. Rond-Point Carré d’As.

Le Cap d’Agde

Tarifs : 18€ ; réduit 16€ ; étudiants chômeur 10€ ; gratuit moins de 12 ans.

Réservations à l’Office de Tourisme du Cap d’Agde. Info 06 98 47 90 15

Mardi 14 janvier

Café-philo « Charisme »

Animé par Jean-Paul Colin.

18h30. Maison du Cœur de Ville. Rue Louis Bages. Agde

Gratuit. Sur réservation 04 67 94 65 80. http://cafe-philo.eu