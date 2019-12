ASBH - Prolongation de David Aucagne, manager sportif

L’AS Béziers Hérault a le plaisir d’annoncer la prolongation de son manager sportif, David Aucagne, pour deux saisons supplémentaires. Après être arrivé à l’ASBH en janvier 2017 en tant qu’entraîneur des lignes arrières, David a été promu au rang de manager sportif à l’été 2019 et continuera d’assurer cette fonction jusqu’au terme de la saison 2021/2022.

David Aucagne a exprimé son enthousiasme à l’idée de poursuivre l’aventure avec les « Rouge et Bleu » : « C’est une belle marque de confiance de la part des dirigeants. J’apprécie de travailler quotidiennement avec les différents staffs, la section professionnelle, le Centre de Formation ou encore l’association. Nous avons tous le même discours et j’ai réellement envie de contribuer à l’évolution du Club. »

Outre ses missions sportives, David Aucagne a une vision globale sur l’institution ASBH et est en charge d’instaurer une transversalité au sein du Club via un projet de jeu commun. Le but est que les jeunes formés à Béziers soient encore plus performants et qu’ils puissent, à terme, alimenter l’équipe professionnelle.

Pierre-Olivier Valaize et l’ensemble des dirigeants ont indiqué être très satisfaits de cette prolongation : « Le Club a besoin de stabilité pour évoluer et mettre en place son projet de formation avec les 3 entités de l’ASBH (les professionnels, le Centre de Formation et l’association). David a montré qu’il avait toutes les qualités requises pour mener à bien cette mission. »

Cette prolongation s’inscrit dans la continuité de la stratégie et de l’ADN du Club à savoir mettre la formation au coeur de son développement.