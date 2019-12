SERIGNAN - Des cadeaux pour tous grâce aux collégiens de Marcel Pagnol

La collecte effectuée à l'initiative des collégiens de Marcel Pagnol, suite à l'appel du Pôle social de Sérignan, a été très fructueuse. Sous les panneaux "Un jouet donné, un sourire gagné", créés par les élèves et affichés dans le hall de leur établissement scolaire, des dizaines de livres, jouets et cadeaux ont été déposés par les jeunes. Ces nombreux dons viennent d'être récupérés par les agents du Pôle social pour être distribués aux familles les plus démunies, à quelques jours de Noël maintenant.

Pour poursuivre la chaine de la solidarité, quelques lycéens participeront à la distribution de ces jouets.

L'investissement de ces jeunes est beau à voir et constitue déjà, en soi, un très beau cadeau que l'humanité reçoit.

De son côté également, le Secours Catholique de Sérignan veille à contribuer à la magie de Noël au travers de dons de jouets.

Ces actions permettent aux Sérignanais de vivre, ensemble, une fin d'année humaine, joyeuse et festive.

Décidément, Sérignan est une ville généreuse et solidaire.