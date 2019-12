SERIGNAN - Un grand merci aux bénévoles Sérignanais

Le 16 décembre dernier, 40 bénévoles sérignanais ont répondu présent à l’appel de Magali, la responsable du service des sports, pour la réunion d’organisation de la deuxième édition des Foulées du Père Noël.

Les Foulées du Père Noël, c’est une course déjantée dans le centre-ville de Sérignan, bonnets rouge et blanc sur la tête. La première édition a eu lieu l’an dernier, et elle a été un grand succès avec près de 300 participants. Cette deuxième édition se veut, elle aussi, drôle, festive, bon-enfant et conviviale. Les coureurs et marcheurs ne sont pas là pour faire "un temps" mais pour prendre du plaisir.



Les fêtes et événements sont le ciment des villes et villages. Ils permettent de se réunir, de partager, de tisser des liens et de sourire. Leur réussite est le fruit du travail de tous : agents et élus de la ville, commerçants et monde associatif.

Les bénévoles sont totalement indispensables à l’organisation de ce type de manifestation qui nécessite de sécuriser un parcours de plus de 3 km.

Nous leur adressons donc, pour leur présence et leur engagement à nos côtés, un grand, un immense MERCI !