SETE - Rapports d’activités de la SAElit et de la SPLBT par François Liberti

Intervention de François Liberti

Nous porterons un avis défavorable à ces rapports d’activités de la SAElit et de la SPLBT pour l’exercice 2018, en raison de certaines opérations qui ont été menées.

Même si nous considérons comme positives les opérations d’aménagement et les travaux réalisés sur les zones d’activités économiques, et je dirais, « enfin réalisés », en revanche, nous n’approuvons pas dans ce rapport, ni la destruction de la salle Brassens à Sète (seul lieu historique de rencontres populaires et festives en centre-ville et qui manque terriblement à toute la vie associative), ni ce qui a été réalisé en matière de stationnement sur la ville avec, au 1er janvier 2018, la destruction de 500 places de parkings gratuits.

Sans parler des réserves qui ont été émises à plusieurs reprises sur le projet d’extension de la zone commerciale de Balaruc.