AGDE - La Mission Patrimoine Littoral de l’Office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée remercie toutes les associations

Avant de vous souhaiter de Bonnes Fêtes de fin d’année, la Mission Patrimoine Littoral de l’Office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée voudrait remercier toutes les associations qui par leurs actions ont fait de PATRIMONI une réussite au regard de l’accueil du public conquis et heureux.

Durant cette semaine, visite, causerie, défilés de mode, danses, chants se sont succédés. Alors un grand merci à la Passerelle Patrimoine, à la COMHA, Nostalgie 34, Agde Belle Epoque, Emily Przeniczka et Michel Crosio et une mention toute spéciale à l’association le Temps de Vivre et aux bénévoles de « la Guinguette Mobile » qui grâce aux douceurs des goûters et à un décor exceptionnel ont su nous plonger dans l’ambiance « Belle Epoque ».

Merci également à la ville d’Agde et à son adjointe à la culture Mme Keller qui a honoré de sa présence toutes les animations proposées.

Rendez-vous en 2020 pour de nouvelles aventures J