LE CAP D'AGDE - Et si pour Noël, vous offriez un petit peu de Mer et de Soleil à vos proches ?

En panne d'idées cadeaux ?

En voici une tout aussi originale qu'appréciable !

Offrez un week-end 100% évasion, 100% bonheur sur les bords de la méditerranée loin des tracas du quotidien que l'on connaît, et loin de la grisaille.

Ne perdez plus une seule seconde : pour offrir un cadeau unique à vos proches, c'est au 04 67 94 21 14 !

Yelloh! Village Camping Spa Mer et Soleil est situé à 1km de la plage et dans le coeur du centre touristique du Cap d'Agde.

Par sa situation exceptionnelle, Yelloh ! Village Camping Spa Mer et Soleil **** vous offre un cadre idéal pour vos vacances.



Bercé par les flots de la méditerranée avec ses 14km de plage de sable fin du Cap d’Agde situé à proximité, vous passerez, dans notre village, des vacances "plaisir", farniente ou tonique au gré de vos envies.



Vous viendrez à Mer et Soleil pour vous ressourcer au bord de la Méditerranée et passez d’agréables moments chaleureux et conviviaux en famille ou entre amis.

Tout pour vous divertir

Piscine chauffée, toboggans aquatique, jacuzzi, bassin aqualudique, terrain de tennis, terrain multisports, salle de fitness, terrains de pétanque, activités sportives, de détente et conviviales, en journée et soirées, prêts de livres, jeux de sociétés, location de vélo et raquettes de tennis.



Et notre centre Balnéocap, un Spa de 650m², qui vous accueille dans un cadre méditerranéen exceptionnel.

Camping Mer et Soleil

88 Chemin de Notre dame à Saint Martin

Le Cap d'Agde

04 67 94 21 14

contact@camping-mer-soleil.com

http://www.camping-mer-soleil.com