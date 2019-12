BESSAN - La cantine scolaire réorganisée pour mieux accueillir les élèves

La nouvelle école maternelle Georges Bégou étant équipée d’une cuisine et d’un réfectoire, les petits écoliers déjeunent désormais sur place, libérant ainsi de l’espace au sein du restaurant scolaire du groupe Victor Hugo. Installé dans l’ancien château d’eau communal, le réfectoire a entièrement été repensé pour mieux accueillir les écoliers d’élémentaire.

Une nouvelle disposition des tables et des chaises permet de prendre son repas dans de meilleures conditions. Ce temps est important et le confort doit y être en permanence amélioré. Justement, afin de rendre les lieux moins sonores, des travaux d’acoustique vont être effectués. Tout est mis en oeuvre par la municipalité pour que le repas de nos enfants soit bon dans l’assiette… et en dehors !