VIAS - Tous mobilisés pour le Téléthon

Cette année encore, le mois de décembre a été fédérateur autour des animations organisées par les associations locales, en partenariat avec le Service des Sports, dans le cadre du Téléthon.

Le coup d’envoi des actions mises en place par les bénévoles a été donné dès le lundi 2 décembre. L’Association Gymnastique Viassoise a proposé, tous les soirs de la semaine jusqu’au 6 décembre, des cours ouverts à tous à la Halle des Sports Jean RAYNAUD : Gym, Zumba, Pound, etc.

Une urne avait été mise à la disposition des participants pour la récolte de dons.

Mardi 3 et mercredi 4 décembre en soirée, rendez-vous était donné avec les Volants Viassois pour des tournois de badminton en double au Gymnase Victor BERNADO.

Dès 14h, le mercredi, le FCOV avait organisé des tournois de football au stade Gaby CASTELL, entre les joueurs Viassois et des équipes des villes alentours : Valras, Nézignan l’Evêque, Cers et Portiragnes. 300 enfants âgés de 5 à 16 ans, accompagnés de leurs parents, ont répondu présents pour cette noble cause.

Dans le même temps, une animation roller se tenait au Gymnase Victor BERNADO.

Tout au long du week-end, du 6 au 8 décembre, l’Aéroclub Béziers Cap d’Agde a proposé au public, pour la quinzième année consécutive, des promenades aériennes d’une durée de 20 mn le long du littoral Viassois. Pas moins de 300 personnes se sont envolées pour y participer.

Samedi 7 décembre dès 9h sur la place du 14 juillet, des stands avaient été dressés pour la vente de gâteaux par le CMJ et leurs aînés du MAJE, de tickets de tombola par le Comité des Fêtes, de roses par Les Ateliers d’Antan, de livres et de layettes par les membres du 3ème Age et de pâtisseries orientales par l’association Trait d’Union.

Les Festa Fabo animaient le cœur de ville avec leurs démonstrations de danses traditionnelles, tandis que les majorettes du Bâton Club Viassois ont donné une représentation en fin de matinée.

Le Premier Magistrat a fait l’honneur de sa présence à cette occasion, entouré de l’Adjointe au Maire déléguée aux Finances, aux Sport et aux Associations, de l’Adjointe au Maire en charge des Affaires Sociales, d’élus locaux, de Jean-Michel BABONNEIX – Coordinateur AFM-Téléthon Béziers Ouest Hérault – et de Brigitte BANEGAS, championne de plongée en apnée et marraine du Téléthon sur le Biterrois.

L’après-midi, à la Halle des Sports, les jeunes du Vias Judo ont effectué des démonstrations de combat sur le tatami, pendant que du côté de l’Espace Jeunes, les adolescents disputaient un match de football sur console, une partie de Ping-Pong ou de babyfoot.

Les animations se sont poursuivies en soirée. Le Comité des Fêtes avait proposé un repas dansant au Gymnase Victor BERNADO, rassemblant plus de 200 personnes. La soirée fut animée par des chansons Andalouses, avec Tano et ses musiciens, des démonstrations de danses avec Vias Danse, le Bâton Club Viassois, ainsi que Retro Danse, avec la participation de Mme et M. ROJAS.

Le Téléthon 2019 s’est achevé samedi 14 décembre par un tournoi de pétanque de la Boule Joyeuse au Boulodrome Municipal.

Un bel élan solidaire et caritatif qui aura permis de collecter de nombreux fonds en faveur de l’AFM-Téléthon