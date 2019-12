VIAS - Le Conseil des Sages et PAVIDOC ont visité deux infrastructures du SICTOM

Les déchets de notre quotidien, qu’ils soient résidus ménagers ou emballages recyclables, finissent dans une poubelle collectée hebdomadairement sur la voie publique. Mais que deviennent-ils une fois ramassés ? Comment les ordures et emballages sont-ils séparés en fonction de leur matière ?

C’est sur la base de ces interrogations que les membres du Conseil des Sages et de l’association PAVIDOC, désireux de découvrir la deuxième vie des déchets, ont répondu à l’invitation du Vice-président du SITOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) Pézenas-Agde et Premier Adjoint au Maire de Vias pour découvrir le fonctionnement de deux usines de traitement des déchets du territoire de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée.

Première étape, la visite du centre de tri de Pézenas réservé aux Emballages Ménagers Recyclables (EMR) collectés dans les bacs à couvercle jaune.

Cette structure, construite en 2001, est un maillon essentiel dans le processus de recyclage et le passage obligé pour les déchets provenant de la collecte sélective : papiers, journaux, magazines, cartons, briques alimentaires, bouteilles plastiques et boîtes métalliques.

Placés sur un tapis roulant qui passe au milieu des agents chargés de les trier manuellement, les différents matériaux sont ensuite compactés par catégorie, mis en balles et expédiés vers différentes filières de recyclage.

Le groupe s’est ensuite rendu vers l’Unité de Traitement VALOHE, située sur la Commune de Montblanc, qui traite les Ordures et résidus Ménagers (OM) contenus dans les bacs à couvercle grenat.

Très automatisée, sa ligne de tri moderne compte : 1 broyeur, 1 trommel, 1 crible défineur, 1 séparateur rebond adhérence, 2 séparateurs optiques, 2 séparateurs magnétiques, 1 séparateur non-ferreux.

Innovante et entièrement connectée, l’infrastructure bénéficie des nouveaux standards en matière d’ergonomie. Elle est à la pointe de la technologie et respecte également toutes les contraintes environnementales.

Au cours de cette journée pédagogique les participants ont atteint leurs objectifs de visite en découvrant le devenir des déchets et ont même appris quelques astuces pour améliorer le tri chez soi.