VIAS - Les travaux d’étanchéité de l’église se poursuivent

Au cours de la première phase de travaux urgents menée sur l’église Saint Jean-Baptiste l’an dernier, d’importantes infiltrations d’eau qui endommagent la structure du bâtiment et son mobilier avaient été identifiées. Si certaines avaient été résorbées, d’autres devaient impérativement être traitées.

Une étude diagnostic complète a donc été réalisée pour cibler les interventions nécessaires à engager afin de poursuivre la sauvegarde de l’édifice classé « Monuments Historiques » depuis 1907.

Depuis début novembre, deux entreprises spécialisées dans la rénovation des monuments historiques sont donc à pied d’œuvre sur les parties hautes de l’église, sous l’œil attentif de Frédéric AUCLAIR, architecte du patrimoine et maître d’œuvre, pour entretenir et mettre en sécurité le bâtiment par une mise hors d’eau du chemin de ronde et ses abords. L’opération, délicate en raison de la particularité d’accès à certaines parties, nécessite un travail par cordistes.

Pour résoudre les problèmes d’infiltration d’eau, les joints en ciment ont été purgés et repris au mortier de chaux avec de la brisure de basalte et de la poudre de pierre de Pignan. Cette formule ancestrale, utilisée par les ouvriers, respecte le savoir-faire des bâtisseurs d’autrefois.

Des creux identifiés sous la grande rosace Ouest ont également été refermés.

Après vérification à l’aide d’une caméra, les circuits d’écoulement qui le nécessitaient ont été débouchés et nettoyés afin que l’eau de pluie puisse s’évacuer correctement et ne pénètre pas dans les maçonneries.

Enfin, une pierre en basalte détériorée et dangereuse, qui menaçait de tomber sur les piétons, a dû être remplacée.

Ce chantier, subventionné par la Direction Régionale des Affaires culturelles (DRAC) d’Occitanie, s’inscrit dans le cadre du programme pluriannuel de préservation et de valorisation du patrimoine bâti, entrepris par la Commune.

D’autres phases de travaux seront nécessaires pour finaliser définitivement la mise hors d’eau de l’église et poursuivre les travaux de réparation des désordres dont elle souffre ; ce patrimoine historique communal mérite bien une attention toute particulière.