VIAS - Noël est là !

Le Village de Noël a repris ses quartiers en cœur de ville jusqu’au dimanche 29 décembre prochain ! Des animations gratuites ont lieu tous les soirs dès 18h00.

Franchissez les nouvelles portes féériques, avec leurs personnages et animaux, et entrez dans la magie du Marché de Noël. Découvrez la patinoire gratuite, l’atelier des lutins, la Maison du Père Noël, et bien d’autres !

Lundi 23 décembre à 18h00, grand concert de musique classique « AMA Trio », donné par Ekaterina KHRISTOVA, Angelina GEORGIADI et Ineke HELLINGMAN, musiciennes de renom, en partenariat avec l’Académie Musikè Association et sous la direction de Jean-Bernard POMMIER, célèbre pianiste et chef d’orchestre.

Mardi 24 à 18h00, spectacle Son et Lumière sur la façade de l’église suivi de l’arrivée du Père Noël Place du 11 novembre !

Programme complet disponible ci-dessous :

LA CRECHE TRADITIONNELLE DE NOEL

JUSQU’AU 13 JANVIER 2020 – SOUS LES HALLES

La crèche s’enrichit cette année encore avec de nouveaux animaux et l’Étoile du Berger !

LA FERME DES ANIMAUX

JUSQU’AU 24 DECEMBRE DE 14H À 19H – GRATUIT – PLACE DU 14 JUILLET

Rencontrez de véritables animaux de la basse-cour tels que coqs, poules, moutons, chèvres, ânes, chevaux, etc.

LA MAISON DU PERE NOËL

OUVERTE JUSQU’AU 29 DECEMBRE DE 17H À 19H – GRATUIT – GALERIE D’ART ANDRÉ MALRAUX – PLACE DU 14 JUILLET

Exclusif : le Père Noël sera dans sa maison entièrement aménagée et décorée aux couleurs de Noël les 18, 22 et 23 décembre de 17h à 19h !

LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL

JUSQU’AU 24 DECEMBRE – MAISON DU PERE NOËL

Écrivez et déposez votre lettre au Père Noël ! N’oubliez pas d’indiquer votre nom et prénom, il vous répondra personnellement !

LE MARCHE DE NOËL

JUSQU’AU 29 DECEMBRE – PLACE DU 11 NOVEMBRE

Envie d’un cadeau original ou simplement de vous retrouver en famille ou entre amis dans l’ambiance chaleureuse de Noël ? Venez découvrir la diversité des chalets du Village de Noël !

LA PATINOIRE

PLACE DU 11 NOVEMBRE – GRATUIT

Chaussez les patins fournis par la ville et glissez sans modération !

Jusqu’au 20 décembre :

Lundi au vendredi : de 17h00 à 19h00

Du 21 au 29 décembre :

Tous les jours de : 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

L’ATELIER DES LUTINS

JUSQU’AU 23 DECEMBRE – ATELIERS DE 17H À 19H – GRATUIT

Mercredi 18 : couronnes de Noël

Jeudi 19 : création de sapins

Vendredi 20 : bougeoirs à décorer

Samedi 21 : cartes de vœux

Dimanche 22 : décors de tables

Lundi 23 : les 13 desserts

DES ANIMATIONS QUOTIDIENNES

TOUS LES JOURS A 18h00 – PLACE DU 11 NOVEMBRE – GRATUIT

Jeudi 19 : fanfare « Macadam »

Vendredi 20 : représentation du « Bâton Club Viassois »

Samedi 21 : animation en musique avec le groupe « Badauê »

Dimanche 22 décembre :

16h00 – Spectacle « Les dessins animés débarquent » (Théâtre de l’Ardaillon)

18h00 – Animation Quality Street (Place du 11 novembre)

Lundi 23 décembre : grand concert de musique classique avec « AMA Trio », Ekaterina Khristova, Angelina Georgiadi et Ineke Hellingman sous la direction de Jean-Bernard Pommier (Eglise Saint Jean-Baptiste)

LA NUIT DE NOËL

MARDI 24 DECEMBRE À 18H00 – PLACE DU 11 NOVEMBRE – GRATUIT

Spectacle Son et Lumière projeté sur la façade de l’église, suivi de l’arrivée du Père Noël !

