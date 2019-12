Venez assister à une représentation musicale exceptionnelle lundi 23 décembre à 18h00 !

Un grand concert de musique classique sera donné en l’église de Vias par Ekaterina KHRISTOVA, Angelina GEORGIADI et Ineke HELLINGMAN, musiciennes de renom, en partenariat avec l’Académie Musikè Association et sous la direction de Jean-Bernard POMMIER, célèbre pianiste et chef d’orchestre.

L’acoustique particulière de l’édifice et le talent des artistes sauront séduire les novices ou mélomanes.