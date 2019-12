LE CAP D'AGDE - La façade du Palais des Congrès sublimée par un mapping vidéo

Le nouveau Palais des Congrès du Cap d'Agde s'apprête à souffler sa première bougie de bien belle manière.

Quand Hervé di Rosa, l'artiste international sétois, a conçu les 2 900 m2 de résille métallique blanche jouant de manière malicieuse sur le thème des fonds marins, il était certainement loin de s'imaginer que sa composition pourrait servir de support nocturne avec une nouvelle technique, le mapping vidéo !

Une façade sublimée par un mapping

Le mapping vidéo, également appelé fresque lumineuse ou encore projection illusionniste est une technologie multimédia permettant de projeter de la lumière ou des vidéos sur des volumes, de recréer des images de grande taille sur des structures en relief, tels des monuments, ou de recréer des univers à 360°.

Une start-up locale

Grâce à l'utilisation des logiciels spécifiques, une start-up locale, implantée au sein de la pépinière d'entreprises Gigamed explore de Saint-Thibery a composé une projections vidéo à grande échelle qui adhèrent au plus près possible de l'architecture du bâtiment.

Les volumes du Palais des Congrès sont ainsi sublimés par des jeux d’illusion optique rendant confus la perception ou induire en erreur le spectateur à partir de la déconstruction illusoire de ce qui était statique.

Un spectacle à retrouver tous les soirs de 18h à 22h en cette période de fêtes

A propos du Palais des Congrès du Cap d'Agde

Le Palais des Congrès du Cap d'Agde propose des équipements exceptionnels et tous les services nécessaires pour l’organisation d’événements.

Au cœur de la destination, à moins de 3 minutes à pied du port de plaisance, il offre des prestations adaptées à tous les événements : congrès, colloques, conventions, expositions culturelles, soirées de gala, spectacles et concerts...



• Hall d’accueil de 300 m2 entièrement modulable

• Salle panoramique de réception de 368 m2

• Auditorium de 1143 places

et 6 salles de réunion de 30 à 140 places assises

