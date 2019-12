POUSSAN - Fabrice CLASTRE candidat aux élections municipales en mars 2020

Madame, Monsieur,

Avec la liste Poussan Autrement que je conduis, nous sommes allés dès le 09 novembre à la rencontre des habitants de la commune pour une grande consultation. Notre volonté était demieux connaître leurs attentes et leurs ambitions pour Poussan.

Nous avons mené cette consultation par du porte à porte et par la remise d'un questionnaire.

Lors de notre première réunion publique du jeudi 12 décembre 2019, nous avons présenté les grands axes ressortant de cette consultation.

Les retours, comme pour toute consultation, sont parfois discordants. Cependant, des points saillants émergent :

- un village où il fait bon vivre mais un village dortoir au potentiel trop souvent inexploité.

- une commune avec des atouts : en premier lieu et de façon majoritaire, sa situation géographique puis ses commerces de proximité (qu’il faut maintenir et soutenir), sa qualité de vie, son patrimoine (à entretenir et à mettre en valeur), son tissu associatif (à mettre en avant et à encourager) et son collège (avec lequel les liens doivent se renforcer).

- mais une commune avec des faiblesses sur lesquelles une réflexion doit être rapidement engagée et des actions mises en oeuvre : son stationnement, sa circulation, sa sécurité (incivilités) et sa propreté.

L’exposé de ces points a donné lieu à des échanges très fructueux lors de notre réunion de restitution à laquelle de nombreux Poussanais ont participé. Ces échanges vont nous permettre d’affiner notre projet pour Poussan.

Au début de l’année 2020, nous reviendrons vers les Poussanais pour leur présenter les éléments détaillés de ce projet. Ces nouveaux échanges porteront notamment sur le devenir des Halles et sur le projet immobilier de la Cave coopérative.

