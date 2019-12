BESSAN - Dorothée Guilbert-Galle s'engage avec Stéphane Pépin-Bonet et son équipe Génération Bessan

Bien vivre dans un village agréable, c’est possible avec Génération Bessan

Après avoir vécu dans le Nord (dont je suis originaire), en région parisienne, à Saint-Thibéry puis à Nézignan l’Évêque, j’ai emménagé à Bessan il y a quelques mois. Ce choix n’est pas un hasard : depuis de nombreuses années mon histoire familiale est étroitement liée à ce beau village, puisque mon père fut l’un de ses médecins pendant plus de 20 ans.

J’ai donc une affection particulière pour ce territoire qui bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle entre mer et vignes et d’un accès privilégié grâce à la proximité des axes autoroutiers. Je savoure la chance que j’ai d’y vivre. Après une première vie professionnelle d’une vingtaine d’années dans le secteur privé, je travaille depuis plus de sept ans pour la mairie de Saint-Thibéry en tant que responsable de la communication.

Très impliquée dans ma vie professionnelle, mon métier me plonge chaque jour au cœur des préoccupations locales et des actions que peut mener une collectivité au service des habitants. Forte de cette expérience et convaincue que nous sommes tous concernés par la qualité de notre cadre de vie, j’ai choisi de m’engager personnellement pour la commune dans laquelle je vis. Vivre bien dans un environnement agréable, c’est possible et pour y arriver la meilleure méthode c’est AGIR.

Chacun à son niveau, par des actions collectives ou des petits gestes du quotidien, par l’écoute pour identifier les besoins et parfois même les solutions : c’est en communiquant et en agissant ensemble que les choses bougent. Participer au développement de l’économie locale et à travers elle agir sur l’emploi, agir sur notre santé et en faveur des producteurs en en consommant des produits frais locaux, mener des actions concrètes pour préserver l’environnement dans lequel grandissent nos enfants, mettre en valeur notre patrimoine, adapter nos infrastructures, sensibiliser aux bonnes pratiques, encourager le dynamisme associatif et culturel… Les sujets sont vastes !

C’est donc pour agir concrètement que je rejoins, avec une grande motivation, l’équipe « Génération Bessan ». Ensemble, à l’écoute des Bessanais, nous avons la volonté, l’énergie et l’envie d’impulser des projets pour améliorer notre cadre de vie et poursuivre le développement de l’attractivité de Bessan.

Pour l’équipe Génération Bessan,

Dorothée Guilbert-Galle