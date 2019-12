LE CAP D'AGDE - SORAC : retour sur la régate 'les pieds gelés' du 15 décembre 2019

Pour une fois, point de pieds gelés, le grand soleil a accompagné les 25 équipages présents sur le plan d’eau du Cap d’Agde.

Organisée par la SORAC, cette régate, dernière de l’année 2019, sous les falaises de la Conque entre Brescou et Marseillan, l'organisation a mis en place un parcours Triangle-banane.

Vent Nord Nord-est, mer belle malgré une houle naissante d’Est.

Gros écarts à l’arrivée…Certains bateaux vont trop vite et le comité de course a du mal à réguler l’ensemble. (Pour rappel : petit temps et houle combinés avec passage difficile sous la conque par manque d’air…). Au final, tout de même, une bien belle régate !

Classement toutes classes (Scratch indicatif) 1° Atalante II à M. Lo Pinto, 2° Zinzala à M. Storai, 3° Histoire d’eau à M. Guiraud.

Dans leur groupe, premier, Dudule à M. Rumelhard, Super Chat à M. Stahl, Lou Poul à M. Cauquil, Zinzala à M. Storai, Five à M. Fremont, Sud nautisme à M. Bouzol, Atalante II à M. Lo Pinto,

Résultats complets sur le site du club : soracagde.com ou sorac-34.

Prochain rendez-vous …l’an prochain, le 12 janvier, pour la régate des rois.

Le Conseil d’administration de la société des régates d’Agde et du Cap et son président vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année ;

Bon vent pour 2020 !