AGDE - ​​​​​​​« PÉGASE s’aMUSE », la nouvelle exposition de la Galerie de la Perle Noire

« PÉGASE s’aMUSE », la nouvelle exposition de la Galerie de la Perle Noire à Agde jusqu’au 18 avril 2020

Dans le cadre de la valorisation des « Métiers d’Art », la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée présente l’exposition « PÉGASE s’aMUSE », qui met en avant le travail et les savoir-faire d’une trentaine de créateurs et d’artistes.

Au centre historique d’Agde, la Galerie de la Perle Noire réunit des créateurs – résidents et invités – qui ont réalisé une ou plusieurs pièces uniques sur le thème de Pégase.

Ainsi, on trouve au coeur de cette nouvelle exposition, ouverte jusqu’au samedi 18 avril 2020, les oeuvres d’artistes tels que le Philippe Montels, Franck L., Jean-Christophe Guigues, Champieux, Corine Pagny, Albert Langlois ou encore Sandrine Ygrié...

Il faut dire que depuis le mythe grec antique, la créature fantastique qu’est ce cheval ailé a traversé les âges, les continents et les civilisations, avec une richesse et une profondeur de significations extraordinaires.

Par son caractère fougueux et ses actions puissantes, Pégase incarne les forces naturelles, l’énergie du monde sauvage : né de Poséïdon et de la Gorgone Méduse, il transporte le tonnerre et la foudre sur l’Olympe.

Et à l’inverse, cette créature de rêve rend aux humains des services incomparables, en tuant – avec l’aide de Bellérophon – la Chimère, laquelle concentrait tous les aspects négatifs de l’humanité comme possessivité, perversité, perfidie. En faisant jaillir sous son sabot une source dans laquelle les Muses viendront puiser l’inspiration, il accompagne les songes, les artistes. Sa beauté et son envol relient l’humain au divin et aux cieux où il figure en constellation…

De quoi fortement inspirer les créateurs qui composent cette exposition.

Infos pratiques :

Galerie de la Perle Noire – 6 place Molière – Agde

Tél. : 04.67.26.94.12 / www.metiersdart.cahm.net

Entrée libre