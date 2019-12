MONTBLANC - LE CIRCUIT DES ROLANDETTES

« LE TOUR DE MON VILLAGE »

Roland Belaman propose aux Montblanaises et aux Montblanais de se retrouver chaque année le jour de l’an pour un parcours convivial et sportif autour du village.

Rendez-vous ce premier janvier 2020 à 10 heures au Parcours de Santé.

Venez en tenue sport ou si vous le souhaitez déguisez-vous !

On prend le chemin de terre entre les vignes jusqu’au Camping (500 m), puis on se dirige vers la Cave Coopérative (1km).

On monte la côte Sainte Catherine (1km900) jusqu’au cimetière (2km600). On descend, on tourne à gauche au bout de la rue, pour remonter 150 m à droite.

On traverse les Malautiès (3km600). On passe devant les Pipistrelles jusqu’à Thioulet (4km500).

On suit les jardins de la Thongue et on retourne au Parcours de Santé (5km650).

On peut effectuer le parcours :

- en running (8x4) : 8 mn de footing, 4 mn de marche : 40 à 45 mn.

- en VTT : 20 mn.

- à pied : 1h 15.

- en course non-stop : 30 à 35 mn.

BONNE ANNEE A MONTBLANC ! BONNE SANTE GRACE AU SPORT ET A LA CONVIVIALITE !