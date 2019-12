VIGILANCE MÉTÉO - Vent violent et risque de submersion marine ce vendredi !

Durant la nuit de jeudi et la matinée de ce vendredi 20 décembre 2019, une situation météorologique très agitée est attendue le long de nos plaines littorales. En effet, un système dépressionnaire positionné sur les îles Britanniques va favoriser un flux de Sud/Sud-est particulièrement vigoureux dans cette période à risque.

Deux paramètres sont à surveiller :

Vent violent : Ce flux de sud/sud-est particulièrement virulent va entrer jusque dans nos plaines littorales. Il pourra y produire des rafales atteignant les 90 à 100 km/h, localement 110 km/h entre 3 heures et 11 heures du matin ce vendredi. Les secteurs de Valras-Plage, Béziers, Servian, Pézenas, Bessan, Agde et Montagnac seront particulièrement concernés par ce phénomène météorologique significatif. Nous pouvons nous attendre à quelques dégâts localisés sur la végétation et les toitures, merci d'être particulièrement vigilant durant ces heures délicates.

Vagues-submersion : ce puissant vent marin favorisera un épisode de houle déjà en cours sur le littoral Héraultais. En effet, le pic de houle est attendu aux alentours de 4 heures ce vendredi sur tout notre littoral. Les hauteurs atteindront probablement les 3,00 à 3,50 mètres, plus incertainement 4 mètres par endroit. De telles hauteurs n'interviennent que rarement dans l'année, d'autant plus qu'il existe un risque de surcote non-négligeable en raison des vents qui auront tendance à pousser l'eau vers les plages. L'ensemble de ces paramètres nous laissent penser qu'il subsiste un risque de submersion marine non-négligeable sur les basses-côtes et les secteurs les plus exposés.

La plus grande vigilance est recommandée pour les plaines durant ces prochaines heures.