BESSAN - Un marché de Noël déplacé en raison des travaux mais toujours à succès

Pour sa douzième édition, c’est la première fois que le marché de Noël organisé par la mairie désertait la place de la Promenade pour se tenir place de la Fontaine. Et la première fois également qu’il avait lieu un samedi au lieu d’un dimanche, en complément du traditionnel marché. Ces changements, nécessités par les travaux actuels de requalification du centre-ville, n’ont pas eu d’effet majeur sur sa fréquentation, les animations et sur la qualité des produits proposés.

Comme à l’habitude, les habitants et les visiteurs ont été plongés dans une ambiance conviviale et chaleureuse, autour des stands exclusivement mis en place par les associations bessanaises, compte tenu de la place restreinte, comparé aux années précédentes. Bretzels, bière de Noël, huile d’olive, jouets, vitraux, arts de la table, poteries, peintures, tournage sur bois, bijoux, couture… il y en a eu pour tous les goûts et toutes les bourses.

Côté animations, les maquillages et sculptures de ballons pour les enfants, l’arrivée du Père Noël et les traditionnelles photos qui l’accompagnent, mais aussi les animations musicales ont rythmé toute cette journée conviviale. Avec, pour se restaurer, une délicieuse tartiflette qui a connu un beau succès. Céline Sanchez, cheville ouvrière de l’organisation, et les services municipaux ont été remercié, chacun attendant avec impatience l’édition 2020 sur la place de la Promenade entièrement rénovée.