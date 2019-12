SOCIÉTÉ - Qu'est-ce que Noël pour les chrétiens ?

Pour les Chrétiens, Noël permet de revivre symboliquement la naissance de Jésus ; pour tout le monde c'est une fête à la portée spirituelle très forte.

Un article publié sur le mag femme permet d'avoir un éclairage sur la signification religieuse de Noël.

Une signification universelle

La fête de Noël constitue en premier lieu une célébration de la vie et de l'innocence. L'histoire de cet enfant né humblement, dans une étable, a un sens pour tout le monde. Lorsque l'on se réunit en famille pour fêter Noël, en accordant une place particulière aux enfants et en ouvrant sa maison à autrui, cela participe à l'esprit de Noël, que l'on soit croyant ou non.

“Célébration de la vie et de l'innocence"

La place du pauvre

C'est dans cet esprit que perdure dans bien des familles la tradition de préparer une place et un couvert supplémentaire à la table du réveillon. Cette place, que l'on appelle la "place du pauvre", est prévue pour la personne, connue ou inconnue, qui viendrait sonner à la porte à l'improviste et que l'on accueillerait chaleureusement.

Le sens de la fête de Noël pour les Chrétiens

Une fête apparue au IVème siècle

Pour les Chrétiens, Noël est la fête la plus importante avec Pâques. Elle est apparue dans le calendrier chrétien au IVème siècle à Rome. La date du 25 décembre fut choisie pour sa proximité avec le solstice d'hiver qui s'accompagnait depuis des temps immémoriaux de rites païens. En effet, une fois le solstice d'hiver passé, le jour croit jusqu'au solstice d'été. Ce phénomène naturel du jour qui l'emporte enfin sur la nuit a toujours fait l'objet de célébrations, mais il est évident qu'il s'accordait particulièrement bien avec la symbolique de la nativité.

La fête de Noël prit rapidement l'importance qu'on lui connait aujourd'hui, en raison de son caractère magique et émouvant. Ainsi, au Moyen-Âge apparurent les premières représentations théâtrales de la nativité, puis les crèches vivantes firent leur apparition dans les églises, et enfin les petites crèches de santons arrivèrent dans chaque foyer.

Histoire de la naissance de Jésus

Voici l'histoire de la naissance du Christ telle qu'elle nous est racontée dans l'Évangile selon Saint Luc. Alors que Marie était sur le point d'accoucher, un recensement obligatoire fut décrété par l'empereur romain Auguste. Or, pour se faire recenser, il fallait retourner dans sa ville natale. Joseph entreprit donc de se rendre à Bethléem dont il était originaire, accompagné de Marie. Cependant, alors qu'ils étaient arrivés à Bethléem et que l'accouchement se rapprochait, aucun hôtelier ne voulut les loger, toutes les places étant déjà prises. C'est finalement dans une étable que le couple trouva refuge. Marie y mit donc au monde son premier-né, Jésus, l'emmaillota et le coucha dans la crèche, c'est-à-dire dans la mangeoire.

Noël chrétien en famille

Réaliser une crèche

Installer dans son foyer une crèche durant la période de Noël est une tradition toujours bien vivante. Créer le décor occupera toute la famille, et les petits seront ravis de participer. On peut réaliser une étable à l'aide de morceaux de bois, de carton, de papier marron. Tout ce qui vient de la nature (pommes de pin, écorce d'arbre, mousse pour simuler le sol...) sera le bienvenu. Il faut également se procurer les personnages, à moins que vous ne préfériez les réaliser vous-même, en papier mâché ou mie de pain comme c'était l'usage autrefois ! Les santons de Provence en argile rouge sont les plus célèbres, mais on en trouve dans tous les styles, dans tous les matériaux et à tous les prix.

Quand installer la crèche ?

Il est possible d'installer la crèche dès le 1er dimanche de l'Avent ou encore à la Saint Nicolas, c'est à dire le 6 décembre. On commence par placer Joseph et Marie dans l'étable, avec l'âne et le bœuf. Puis l'enfant Jésus viendra les rejoindre dans la nuit du 24 au 25 décembre. Ensuite, les Rois mages feront leur apparition, avançant progressivement jusqu'à l'étable. Le 6 janvier, jour de l’Épiphanie, les Rois mages seront enfin arrivés auprès de l'enfant Jésus. Beaucoup d'autres personnages peuvent également figurer dans votre crèche, comme les bergers par exemple, mais aussi le "lou ravi" que l'on trouve dans toutes les crèches provençales, personnage naïf qui exprime son émerveillement devant la nativité en levant les bras au ciel. Vous profiterez de ce joli spectacle jusqu'à la fête de la Présentation au Temple, lundi 2 février, date à laquelle la tradition recommande de ranger la crèche, jusqu'à l'année suivante.