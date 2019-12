AGDE - Le traditionnel Noël du Judo Club Agathois

Trois semaines après la réussite du 1er tournoi Excellence de Judo de la ville d'Agde, le Judo Club Agathois organisait son traditionnel NOEL du Judo à la salle D'Amato Marco.

C'était l'occasion de réunir la grand famille du Judo Agathois pour un grand moment festif sous la présidence de Jean-Noël SAMY.

Après le rituel de l'échauffement, une animation avec les enfants a permis de montrer leur progrès devant des parents médusés en regardant leur progéniture. Ensuite, nos jeunes samouraïs ont pris part au tournoi de NOEL. Regroupés en petit groupe, ils ont pu mettre en pratique ce qu'ils ont appris durant le 1er trimestre.

A la fin du tournoi amical, nos champions en herbe ont défié le groupe des compétiteurs sur 3 combats, pour le grand plaisir des parents et des enfants. Ces combats, les petits contre les grands, se sont déroulés dans une très bonne ambiance et dans la bonne humeur.

La fin de l'animation s'est soldée par une belle surprise pour les enfants et les parents. Le Judo Club Agathois a eu le bonheur d'accueillir le PERE NOEL et le Reine des Neiges. Les enfants, notamment les plus petits, sont restés ébahis et émerveillés devant la présence du Père Noël qui n'était pas venu les mains vides. Sa hotte était rempli de cadeaux pour nos jeunes judokas agathois.

Aidés des professeurs du club, Rémi DAVOUS, Alexis Delavier et Henri RUH, le Père Noël et la Reines Neige ont fait la distribution de cadeaux. Tous les participants sont repartis avec le sourire.

Le Judo Club Agathois remercie la municipalité pour son soutien, notamment Robert CRABA, Adjoint au Maire délégué aux Sports, présent à nos côtés ce jour.

C'est autour du verre de l'amitié, que le président Jean-Noël SAMY, a clôturé cette belle matinée de Judo.

Le Judo Club Agathois, par la voix de son président, souhaite à tous les adhérents du club ainsi qu'à tous les agathois de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année, et vous donne rendez vous en 2020 autour des tatamis.