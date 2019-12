AGDE - «Elvira Overmars et ses modèles» : 250 croquis au fusain, exposition du 11 janvier au 8 février 2020

Des lignes fluides, des formes souples et des rondeurs bien remplies. C’est sans conteste ce qui caractérise le dessin de l’artiste Elvira Overmars.

Née aux Pays Bas en 1963, et installée sur Agde depuis plus de 20 ans, Elvira est, depuis toujours inspirée par le modèle féminin. Dans son atelier, l’alchimie entre l’artiste et le modèle posé sur le divan opère. Les changements rapides de pose forcent la main à suivre les courbes sans réfléchir ; les lignes noires du fusain remplissent alors vite la feuille blanche.

Des dessins réalisés entre 30 secondes et 3 minutes maximum, qui sont autant d’exercices pour les doigts, couvrent le sol de l’atelier en une ou deux heures de travail. Au fil des années, ce sont des milliers de dessins que l’artiste a réalisés et qui ont servi de base à sa peinture. Si Elvira n’utilise qu’une petite sélection de ces croquis pour peindre ses tableaux, elle a aujourd’hui décidé de dévoiler tout un pan de ce travail de dessin dans une exposition inédite présentée à l’Espace Molière, comme une surprise pour le spectateur.

Exposition de croquis au fusain

présentée du samedi 11 janvier au samedi 8 février

Espace Molière - Place Molière - Agde

tous les jours sauf dimanches, 10h-12h et 14h-18h

Vernissage vendredi 10 janvier, 18h30

Entrée libre