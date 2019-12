AGGLO BEZIERS - La médiathèque de l’Agglo met les petits plats dans les grands pour fêter Noël !

L'esprit de Noël s'empare de la médiathèque André-Malraux de l’Agglomération Béziers Méditerranée en proposant aux petits comme aux grands d’assister à deux évènements :

• Le 21 décembre à 14h30 dans l’Auditorium pour la projection du ballet de Tchaïkovski.

Les plus grands pourront découvrir l’univers féerique de la danse classique lors de la projection d'un célèbre ballet de Tchaïkovski. Ce dernier met en scène l’esprit et la magie de la période de Noël. Le spectateur découvrira ou redécouvrira un grand classique du théâtre du Bolchoï et sera émerveillé par les danseuses étoiles, le ballet et ses décors. Ce ballet a connu de nombreuses adaptations que ce soit pour le cinéma ou pour des dessins animés. Il combine des thèmes comme l’amour, la beauté et la créativité.

• Le 22 décembre à 15h et à 16h30 dans l’Auditorium aura lieu le « Mini-concert de Noël »

Les plus petits swingueront sur les rythmes endiablés de Flavia Perez de la compagnie Tambour battant lors du « Mini-concert de Noël». Avec sa voix, sa guitare et sa bonne humeur, Flavia Perez nous transporte dans son univers Rock 'n' Roll le tout assaisonné de contes de Noël. Les enfants tirent au sort des petites aventures et l'artiste crée, spécialement pour le spectacle, ses propres histoires en les mettant en musique pour leur donner vie. Vos bambins se baladeront dans les bois et sur le passage, ils croiseront un Grincheux comique, une Blanche-Neige un peu niaise et un Père-Noël trop fatigué pour distribuer les cadeaux de Noël. Un spectacle irrésistible à savourer sans modération.

Ce spectacle est accessible aux enfants à partir de 2 ans, sur présentation de la carte d'abonné. Ces évènements sont gratuits dans la limite des places disponibles.

Informations pratiques :

Adresse : 1 Place du 14 Juillet, 34500 Béziers

Téléphone : 04 99 41 05 50

Horaires : lundi (fermé), mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h-18h, jeudi 14h-18h et

dimanche 14h–18h.

Site internet : www.mediatheque-beziers-agglo.org