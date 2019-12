BEZIERS - Entre 42 mois et 7 ans de prison pour trois voleurs récidivistes

Communiqué de presse de Monsieur Raphaël BALLAND, procureur de la République près le TGI de Béziers

Lors d'une audience de comparution immédiate du 18 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné trois hommes de la même famille, pour avoir commis au total 26 délits en juillet et août 2019, principalement des vols commis dans des véhicules ou par effraction dans des campings du département, en utilisant deux véhicules volés.

Multirécidiviste et ayant commis les faits alors qu’il était en état d'évasion, le plus âgé (34 ans) a été condamné à 7 ans d'emprisonnement. Les deux autres âgés de 23 et 24 ans, également récidivistes, ont été condamnés à 30 mois d'emprisonnement, peines portées respectivement à 46 mois et 42 mois d'emprisonnement en raison de la révocation de sursis de peines antérieures.

L'enquête préliminaire diligentée sous l'autorité du parquet de Béziers avait été initialement dirigée par la brigade des recherches de la compagnie de gendarmerie de Pézenas. Un minutieux travail de recoupements effectués avec d'autres procédures de la compagnie de gendarmerie de Béziers conduisait à mutualiser d'importants moyens de la gendarmerie permettant d'identifier les trois suspects puis de les surveiller jusqu'à leur interpellation le 26 août 2019 qui a mobilisé 84 militaires de la gendarmerie dont 20 militaires de l'antenne GIGN d'Orange.

À l'issue de leur garde à vue, les trois malfaiteurs avaient été présentés au parquet de Béziers le 29 août 2019 puis placés en détention provisoire jusqu'à l'audience du 18 décembre 2019.

Au total, cette importante enquête aura mobilisé pendant toute une partie de l'été 14 enquêteurs de la brigade des recherches et de la brigade de gendarmerie de Pézenas, le GELAC (groupe d'enquête et de luttes anti cambriolages) de la compagnie de Béziers, les PSIG de Pézenas et de Béziers, ainsi que 8 militaires du CDOS (centre d'observation et de surveillance) du groupement de gendarmerie de Montpellier pour procéder à des surveillances et des filatures.