HÉRAULT - Prudence, la tempête "Fabien" frappera la région dans la nuit !

Après un coup de vent virulent dans le domaine maritime qui a impacté nos littoraux ce vendredi 20 décembre 2019, un nouvel épisode venteux assez intense va se mettre en place dans le département de l'Hérault dans la nuit de ce samedi et la matinée de ce dimanche 22 décembre 2019, dans le domaine de la Tramontane (vent de nord-ouest).

Ce coup de vent est causé par l'arrivée de la tempête "Fabien" qui va particulièrement impacter le Sud-ouest de la France, des côtes Girondines jusqu'au Golfe du Lion avant d'impacter la Corse en cours de journée de dimanche. Météo-France a par ailleurs placé 14 départements en vigilance orange "Vent violent" dont la majorité de l'Occitanie. Le département de l'Hérault est quant à lui placé en vigilance jaune "vent violent" à partir de 2 heures du matin ce dimanche. Effectivement, cette tempête pourra produire des rafales atteignant les 130 à 150 km/h sur les côtes Atlantiques, et jusqu'à 120 km/h dans l'intérieur des terres des départements actuellement en vigilance orange.

Pour le département de l'Hérault, nous devrions en général rester dans la configuration d'un coup de vent, mais potentiellement vigoureux. En effet selon les estimations des différents modèles météorologiques, un paroxysme est attendu en tout début de matinée de dimanche. Les rafales pourront alors atteindre les 80 à 100 km/h dans les pays Montagnacois, Piscénois, Agathois ainsi que le Bédaricien et le massif du Caroux. Les vents les plus violents atteindront traditionnellement la région de Béziers, le Minervois et le massif de l'Espinouse avec des pointes qui atteindront aisément 90 à 100 km/h, parfois 110 km/h sur le littoral, et momentanément 120 à 130 km/h sur les reliefs exposés. D'autant plus que la végétation a déjà été fragilisé par le dernier coup de vent, de nouvelles chutes d'arbres et des dégâts anthropiques sont possibles. La vigilance s'imposera dans ces prochaines heures.

A noter que ce coup de vent sera accompagné d'un front pluvieux qui concernera toute notre région. Dans les hauts-cantons, ces pluies seront continuelles et parfois fortes, ce qui pourra engendrer des cumuls proches des 40 à 60 mm, localement 70 mm en moins de 24 heures. Quelques réactions isolées de cours d'eau secondaires ne sont pas à exclure. Il va également pleuvoir du côté des plaines, mais d'une manière bien plus disparate, avec des cumuls inférieurs aux 10 mm.

Par la suite, les vents vont nettement faiblir dans l'après-midi de ce dimanche, avant une légère réactivation possible en cours de soirée, sans conséquence particulière.