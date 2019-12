AGDE POLITIQUE - "Agde, écologique et solidaire" avec B. de Pontual, F. Markides et T. Mercier

A l’approche des élections municipales de 2020, les candidats à la mairie se font connaître peu à peu. Et nombre d’entre eux sont « sans étiquette ». Cela veut-il dire que les électeurs sont incapables de faire la différence entre la droite et la gauche ? Sur ce constat plusieurs représentant.es et militant.es agathois de partis de gauche et écologistes se sont retrouvés pour discuter de la place à prendre dans le débat public à l’occasion de ce rendez-vous électoral.

Nous, représentants de l’écologie et de la gauche agathoise, revendiquons sans hésitation notre appartenance et nos valeurs.

Nous souhaitons apporter une dimension sociale et humaniste à la politique locale, et surtout engager notre ville dans une réelle transition écologique, ces enjeux sont, à nos yeux, les fondements pour le développement futur de notre ville.

Nous voulons réunir les différents groupes et partis se reconnaissant dans ces valeurs dans le but d’ouvrir un vrai débat public et nous engager dans les municipales. A vous, agathoises et agathois qui souhaitez une autre politique pour votre ville, nous lançons cet appel à nous rejoindre. Que vous soyez engagé.e.s dans la vie associative, syndicale ou politique de la ville ou bien simple citoyen.ne soucieux.se de voir ces enjeux concrètement discutés, vous êtes les bienvenu.e.s

Contact : agde.ecologique.solidaire@gmail.com

Tel : 06.22.23.74.83

Pour le Parti Communiste Français : Frédéric Markides,

Pour Europe Ecologie - Les Verts : Bertrand de Pontual,

Pour Génération.s : Thibaud Mercier.