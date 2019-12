BEZIERS - Antoine About : Pour un front démocratique et républicain

COMMUNIQUE DE PRESSE : POUR UN FRONT DEMOCRATIQUE ET REPUBLICAIN.

Tout un chacun peut faire les constats suivants :

-la situation politique à Béziers est complexe : la droite s’est atomisée et à perdu la tête, la gauche ne s’entend pas et part en mode dispersé.

-Robert Ménard, le maire actuel, joue avec les médias nationaux, alors qu’il ne s’est pas déclaré en campagne, et cela sous le regard pour le moins indifférent du CSA.

-Pascal Resplandy prône l’ouverture ; mais cette ouverture masque difficilement la volonté du gouvernement de polariser partout où il le peut la vie politique du pays, y compris pour les élections municipales. Il y a un accord implicite, non-dit entre les partis de gouvernement, LREM en tête et le Rassemblement National, afin de cristalliser cette polarisation et de tuer le débat démocratique. Sous la forme double : LREM ou le chaos d’un côté ; Ménard aidé par le RN ou le chaos de l’autre.

-entre les deux, Pascal Resplandy représente précisément une liste partisane ancrée dans les partis de gouvernement et dépendante de leurs velléités.

Je propose que nous nous rassemblions toutes et tous, femmes et hommes imprégnés d’humanisme, de justice sociale et du respect de la devise de notre République autour de deux objectifs :

1 faire jaillir les forces démocratiques et républicaines par-delà les clivages partisans. Ces forces sont là, déployons les au service des citoyens.

2 remettre au centre de la vie de la cité tous les Biterrois en s’attachant à dégager des axes d’action pragmatiques et utiles à tous, cela dans le respect des sensibilités de chaque composante.

Nous avons en commun des choses à dire et à faire sur l’urbanisme, les circulations, la culture, l’écologie, la vie associative, le développement économique…

Nous avons le devoir de donner du souffle à notre cité, d’en développer enfin une image attractive, celle que les Biterroises et les Biterrois méritent.

Nous avons le devoir de mettre un terme à une gouvernance qui fait de la provocation, de la division et de la haine son fond de sauce, au détriment des citoyens.

J’invite donc avec tout mon engagement, tous les démocrates, imprégnés des valeurs de notre République laïque et sociale, à construire une alternative concrète dans le respect des sensibilités de chacun.

Il en va de l’avenir de la conception que nous avons en commun de la cohésion sociale face à des forces d’extrême droite qui ne visent que l’explosion du corps même de ce qui fait Nation en chacun de nous dans sa différence, mais aussi dans son adhésion au contrat social et citoyen.

Antoine About.