VIAS - Elian Ginot s'engage aux côtés d'Olivier Cabassut et de Vias Naturellement

Né en 1952 à Agde, élevé à Vias par mes grands-parents maternels dont mon grand-père fut conseiller municipal pendant 30 ans, je suis viscéralement attaché à ce village. Divorcé, 2 filles et 5 petits enfants je suis retraité du secteur bancaire, resté durant 27 ans responsable de l’agence Caisse d’Épargne de Vias, joueur au club de football de ce village des catégories Pupilles aux vétérans, membre de l’association de chasse du Saint-Hubert Viassois depuis l’âge de 16 ans ayant été tour à tour trésorier, secrétaire. Président pendant plus de 20 ans et impliqué jusqu’en 2013 dans le carnaval de Vias.



J’ai ce village chevillé au corps, mais depuis quelque temps l’âme de celui-ci vacille, ce petit bourg change de physionomie, des immeubles surgissent, d’autres vont sortir de terre. Alors je m’engage dans ce combat parce que je n’aime pas la future vision de mon village avec toutes les conséquences qui entrainera l’explosion démographique à coup de projets immobiliers actuels et futurs voulu par certains.



Notre programme tourné vers la nature et l’environnement sera une réponse pour donner à notre village une sécurité et une envie de bien vivre à Vias.

Elian Ginot