La Compagnie Très Très Drôle

vous invite à passer la Saint Sylvestre avec elle

Au programme

3 horaires au choix, 2 spectacles, et une soirée exceptionnelle !

TARIF UNIQUE DE 27€ AVEC UNE COUPE DE CHAMPAGNE, DES MIGNARDISES, UNE PHOTO OFFERTE EN FORMAT NUMERIQUE.

19H15 ET 23H15 : Psycholove (durée 1h10)

Entre amour et folie, la limite est fine ! Un seul objectif : Prendre la place du marié. Mais qui attrapera le bouquet ?



Ils se marient et tout se passe pour le pire !

Entre les petits fours, la décoration, la danse et les belles-mères, rien ne va plus !



Organiser le plus beau jour d'une vie ça ne s'invente pas, "heureusement" les organisateurs de mariages sont là ; et parfois même un peu trop, au point de vouloir ruiner le mariage !

Un seul objectif : Prendre la place du marié.



Entre amour et folie, la limite est fine.

Mais une chose est sûre, ce mariage sera explosif !

21h15 : Papa(s) tu feras Maman ! (1h15)

Ils sont gays et veulent un enfant ! Elle est homophobe et assistante sociale ! Une seule solution : Devenir hétéro !



Il est prêt à tout... Même à devenir hétéro !



Ah l'amour ! Qu'y a t-il de plus beau ? Les enfants ! Et peut être l'argent, mais ce n'est pas le sujet de la pièce...

Sébastien et Clément sont en couple et n'attendent qu'une chose : leur bébé Théo... ou Jean.



Seul problème, l'assistante sociale habituelle est remplacée par une perverse homophobe.

Ils n'ont qu'une seule solution : faire croire qu'une femme vit ici !



Le Saviez-vous?

Une comédie primée au concours international du Refuge : Premier prix du public.

Infos et résas : www.lacompagnietrestresdrole.com ou au 06 02 72 46 82 ou sur BilletRéduc.