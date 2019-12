BESSAN - Retour sur la formidable magie de Noël avec le traditionnel lâcher de lanternes

Pour la cinquième année consécutive, la municipalité a souhaité mettre encore un peu plus de magie pour les traditionnelles fêtes de fin d’année. Au-delà du marché de Noël, des concerts en l’église, des lettres à envoyer au Père Noël par les enfants, un nouveau lâcher de lanternes thaïlandaises s’est tenu sur le stade municipal Francis Casalta, à l’initiative de Ronny Despature, conseiller municipal chargé des traditions. Un moment à la fois original et inhabituel.

La soirée a débuté place de la Fontaine par une revigorante déambulation musicale dans les rues autour des musiciens de la Peña del Sol. Arrivé au stade municipal Francis Casalta, le public a pu recevoir les lanternes distribuées gracieusement par la mairie. Pas moins de 500 lanternes distribuées avec, au total, certainement plus de 1.500 personnes ayant fait le déplacement, dont de nombreuses familles ravies de voir les enfants émerveillés par la magie procurée par cette soirée.

Le top départ a ensuite été donné pour le lancer des lanternes biodégradables qui se sont rapidement élevées dans le ciel grâce au vent. Un instant merveilleux et unique en son genre qui a véritablement ébahi petits et grands. Sur les rythmes joyeux des musiciens, des boissons chaudes ont été offertes par la ville et les bénévoles de l’association A tous cœurs n’ont pas manqué de poursuivre leur action en faveur du Téléthon et de tirer leur tombola.