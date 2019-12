MARSEILLAN - Les karatékas sur le podium

Samedi 21 Décembre, à la coupe de la Zone Inter-Départementale Languedoc-Roussillon de karaté semi-contact à Magalas, les Marseillannais des clubs Alex Défense Boxing et de l'école de karaté de Marseillan coachés par Alex Gakrelidz ont brillé.

Première marche du podium pour Eléna Estrella engagée en benjamin -40kg et Montasir Elmoutaoikil en sénior -76kg, qui remportent l'or. Charlyne Vivancos chez les séniors -54kg et David Bouah-Kamon en senior +90kg décorochent l'argent. Enfin Hugo Jadot, seul dans sa catégorie en junior relève le défi de combattre chez les seniors en poids lourd. A tout juste 16 ans il n'a pas démérité face à des adultes bien plus expérimentés. Il finit 3ème de la catégorie sénior et gagne l'or dans sa catégorie.

L'année se conclue belle manière. Vient le temps des vacances bien méritées pour tous, on les retrouve sur les tatamis les 25 et 26 Janvier à Hyères pour la coupe de France de karaté light contact.