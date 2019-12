HÉRAULT - MÉTÉO : Noël au balcon, sous le soleil et la douceur !

Après des conditions météorologiques qui se sont avérées particulièrement agitées en fin de semaine dernière, une amélioration se fait sentir en ce début de semaine de fêtes. Alors, quelles conditions météorologiques pouvons-nous attendre pour Noël 2019 ? Nous dirigeons-nous vers un "Noël au balcon" ?

Mardi 24 décembre 2019 :

Pour ce réveillon, les conditions météorologiques vont rester majoritairement nuageuses en journée et globalement sèches. Néanmoins, quelques averses très faibles et localisées ne sont pas à exclure par effet d'orographie sur les massifs de l'Espinouse et du Caroux (communes de La Salvetat, Avène, Cambon-et-Salvergues...). A noter que de belles éclaircies réussiront à se distinguer en plaine. Au lever du jour, les températures vont baisser en restant classiques pour la saison. Elles seront très homogènes, et évolueront entre 5 et 7°C en plaine, et entre 4 à 7°C des reliefs aux vallées. Dans l'après-midi, les températures maximales seront particulièrement douces pour ce réveillon, puisqu'elles atteindront aisément les 16 à 18°C en plaine sous-abri normalisé, et les 9 à 16°C dans les hauts-cantons. Le vent de terre continuera à souffler, et ne soufflera que modérément, avec des pointes à 40/45 km/h en plaine, et jusqu'à 60 km/h sur le massif de l'Espinouse.

La nuit du réveillon va rester globalement sèche, malgré quelques averses encore possibles sur les versants nord des reliefs, surtout dans les secteurs limitrophes au Tarn (81). Autrement, la nuit sera particulièrement douce, avec des températures souvent supérieures aux 10°C dans les plaines et les vallées des hauts-cantons, sous un vent de terre mollissant, poussant encore des rafales pouvant aller jusqu'à 40 km/h.

Mercredi 25 décembre 2019 :

Malgré quelques nuages persistant en matinée, les conditions météorologiques seront très ensoleillée pour ce dernier Noël de la décennie, que ce soit sur les hauts-cantons ou en plaine. Il pourrait y avoir par moment quelques nuages de beau temps d'ici-de-là, mais cela restera très localisé et anecdotique. Par conséquent, les températures minimales seront très douces, et évolueront d'ores-et-déjà entre 10 et 12°C en plaine, et entre 7 et 10°C dans les hauts-cantons. Dans l'après-midi, les températures maximales s'annoncent être très douces, avec 15 à 16°C généralisés en plaine, et 10 à 14°C dans les hauts-cantons. Pour finir, le vent de terre soufflera faiblement entre 15 et 40 km/h, potentiellement 50 km/h sur le Haut-Minervois et l'Espinouse.

C'est donc un "Noël au balcon" qui nous attend pour cette édition 2019 ! Par la suite, le temps devrait continuer à se stabiliser, grâce à une pulsion anticyclonique en provenance d'Espagne, qui nous garantira une fin d'année sous le soleil, quoi de mieux pour appréhender 2020 qui approche à grand pas !

Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'années.