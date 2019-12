AGDE - Dernière sortie 2019 pour Nostalgie 34

Toujours sous la bannière de nos amis Frontignanais, Nostalgie 34 a participé ce samedi 21 décembre à la dernière «Grande Parade de Noël » à Mèze.

Comme lors des sorties précédentes, une foule nombreuse a accompagné le défilé avec en tête le char de la reine des neige suivi de la fanfare de Marseillan, des associations en costume de fête, sans oublier le char du père Noel et de son lutin. Cette soirée, organisée par l’ACEM de Mèze (Association des Commerçants et Entreprises Mézois), s’est poursuivie par une démonstration de danse sur la scène dressée sur la place du marché, et s’est achevée par le traditionnel et excellent vin chaud offert par les organisateurs, servi sous une « tempête de neige » qui a fait la joie des petits et des grands.