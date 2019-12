SERIGNAN - La collégiale rouvre avec une surprise pour Noël

Les délais extrêmement courts ont pu être tenus par l’ensemble des acteurs qui ont participé à la réparation de notre Collégiale. Le nettoyage final est en cours, et les portes vont pouvoir s'ouvrir pour la messe de Noël qui aura lieu à 22h, mardi 24 décembre.

Une surprise attend les visiteurs et les fidèles : deux sublimes plaques en marbre blanc de Carrare ont été posées dans le chœur de l’édifice.

Voici l'histoire de ces plaques qui nous est confiée par Jean-Pierre Balza, amoureux de l'Histoire de Sérignan : "Dans les années 60, une directive émanant des autorités religieuses en accord avec la DRAC entraîna la suppression du maître-autel de la collégiale. Celui-ci, majestueux et sculpté dans le marbre de carrare, disparut du chœur avec les regrets du père Estournet et de la majorité des fidèles sérignanais. Le maire Valessie qui l'avait fait réaliser en 1824 avait dit : "...le peuple est attristé de la nudité du sanctuaire..."(voir p 27 du N°32 du magazine de juillet 2019). Mais tout n'a pas été jeté ! Le tabernacle reste présent dans le chœur. Certains autres éléments de décoration étaient posés dans le presbytère ou dans le jardin attenant. Il y a quelques temps, le père Jean a souhaité en faire profiter tout le monde et a donc exprimé le souhait d'en exposer dans l'église. C'est chose faite pour deux plaques qui représentent des symboles des évangélistes. On peut y voir Luc, le taureau, Mathieu, l'ange, Jean, l'aigle et Marc, le lion."

La Ville s’attache à préserver et restaurer notre Collégiale, ce joyau patrimonial, afin qu'elle puisse être léguée en bon état aux générations futures.

Les sérignanais aiment tant leur clocher, c’est un beau cadeau que cette réouverture pour Noël !