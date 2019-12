VIAS - Les héros de dessins animés ont débarqué à l’Ardaillon

En ce début de vacances de Noël, le Théâtre de l’Ardaillon a fait salle comble pour la venue des héros de dessins animés, aux côtés de Houcine, lors du spectacle « Les dessins animés débarquent », dimanche 22 décembre dernier.

Petits et grands s’étaient donnés rendez-vous pour chanter et rencontrer leurs héros préférés : Ralph, Les Pyjamasques, Pat Patrouilles, Les Trolls, Lady Bug et Chat Noir, le Grinch, les Minions, les Trolls, Harry Potter, Alice et Buz l’Eclair.

Tour à tour, ces personnages de dessins animés ont enchaîné shows chorégraphiés et chansons invitant les enfants, à plusieurs reprises, à les rejoindre sur scène pour danser avec eux.

Tout au long du spectacle, Houcine, en maître de cérémonie, a fait participer le public et plus particulièrement les papas. Sélectionnés au hasard dans la salle, les adultes ont dû improviser quelques pas de danse aux côtés de Lady Bug, ce qui a provoqué de nombreux éclats de rires dans la salle.

En fin de représentation, les enfants ont eu la joie de rejoindre les mascottes sur scène pour se prêter à des séances photos.

Un spectacle interactif et musical qui a enthousiasmé les jeunes spectateurs.