CANTON D’AGDE : L'actualité de l'action du département

Lundi 16 Décembre 2019, Sébastien FREY siégeait au Conseil de la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée réuni à la salle des fêtes de Bessan. 65 questions à l'ordre du jour... dont plusieurs concernant le PAEN des Verdisses situé entre Agde et Vias et une concernant la prochaine construction d'une caserne de pompiers à Bessan. La Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée met à disposition le terrain et le Département de l'Hérault finance les travaux à hauteur de 80 %.