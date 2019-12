VIAS - Audran Montemaggi rejoint Vias Naturellement

Audran Montemaggi s'engage aux côtés d'Olivier Cabassut et de l'équipe Vias Naturellement. Bienvenue !

Montemaggi Audran 41 ans, Chauffagiste, marié, 2 enfants, habite Vias depuis 13 ans, avec mon épouse issue d'une vieille famille Viassoise.

Mes implications dans la vie locale sont diverses :

- ancien Président du Comité des fêtes,

- ancien Président du Rotary Club d’Agde (qui a financé la salle Snoezelen de l'EPAHD de Vias pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzeihmer),

- ancien équipier le la vedette de la Société Nationale de Sauvetage en Mer du Cap d'Agde.

Aujourd’hui, cette passion pour la vie en communauté est toujours là en moi, mes expériences personnelles et professionnelles me permettant de prétendre pouvoir agir dans l'intérêt de tous. Mon souhait de retrouver un village apaisé, à l’abri de la bétonisation et résolument tourné vers un tourisme naturel, avec des infrastructures correspondantes au statut de grande station balnéaire me semble être la voie à suivre pour Vias.