Il est l’heure de dîner. Dans de nombreux foyers, ce moment de convivialité familiale va une fois de plus être mise à mal. A cette heure-ci, après les devoirs et l'entraînement de foot, des milliers d’enfants s'exercent à leur loisir préféré, Fortnite, casque et micro vissés sur la tête tel un pilote d'airbus !

La plupart du temps, la première invitation reste sans effet : « Tu arrêtes Fortnite maintenant chéri, viens mettre la table, on mange ! » et se transforme au bout de quelques minutes de patience en hurlements incontrôlés. « MAIS TU VAS ARRÊTER MAINTENANT AVEC CETTE CONSOLE DE M… »

Là, les petits camarades de jeu à l’autre bout du casque comprennent que le game is over. « A demain mec ! » (Avec sa variante, « à demain, frère », même si cela s’adresse à une fille).

Le jeu en ligne Fornite a conquis les 8-12 ans, au grand désespoir de certains parents, dépassés par ces gamins qui ne décrochent pas de leurs manettes et hurlent des trucs incompréhensibles, casques vissés sur les oreilles.



Un challenge en équipe à relever