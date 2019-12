MUNICIPALES 2020 - Agde en commun : pour changer d'ère

Un nouvel horizon

Entre le crépuscule des partis politiques de l'entre soi et le brouillard des " sans étiquettes", la liste transpartisane et citoyenne AGDE EN COMMUN ouvre un nouvel horizon pour faire de notre ville un bien commun.

La politique autrement

Le temps des programmes électoraux concoctés dans les arrières cuisines des clans politiques et les petits arrangements entre amis pour prendre et conserver le pouvoir est révolu.

Aujourd'hui, l'urgence démocratique exige d'ouvrir les portes et les fenêtres de notre maison commune pour se rassembler autour des valeurs de justice et de lien social, de protection de l'environnement et des biens communs afin de reprendre en main notre cadre de vie et l'avenir de notre cité.

La citoyenneté en actes

C'est dans cette perspective, qu'AGDE EN COMMUN a engagé depuis sept mois un travail collectif pour construire le projet et le programme municipal dans le cadre d'assemblées citoyennes et d'ateliers thématiques qui ont rassemblés plus de 150 personnes. A l'issue de cette première étape, AGDE EN COMMNUN a présenté dans le cadre d'une réunion publique une synthèse de ces différents travaux autour de quatre priorités :

- IMPULSER LA TRANSITION ECOLOGIQUE;

- CREER DES EMPLOIS DURABLES, QUALIFIES, ET NON DELOCALISABLES;

- RECREER DU LIEN SOCIAL.

- DEVELOPPER LA CITOYENNETE ET LA DEMOCRATIE LOCALE

Une quarantaine de propositions concrètes ont été présentées pour mettre en oeuvre ces axes prioritaires.

Une deuxième étape d'approfondissement et de validation du projet va s'engager début janvier.

Si vous êtes en accord avec nos valeurs et les orientations de notre projet, rejoignez-nous pour faire de notre cité un bien commun.

Le collectif AGDE EN COMMUN : Thierry GAUBERT porteur du projet, Richard REY, directeur de campagne, Stéphanie PROFIT (écologie), Régine ROUCAN ( action sociale et santé), Jacques DIGOIN ( économie emploi), remercie toutes les personnes qui par leurs contributions ont permis de donner corps à ce projet et vous souhaite de très belles fêtes. Rendez-vous en 2020 pour débuter l'année ensemble.

Contacts. Site internet : agde-encommun.fr. Courriel : thi.gaubert@gmail.com. Téléphone 06.80.22.66.08