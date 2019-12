VIAS - Séverine Mars s'engage avec l'équipe Vias Naturellement d'Olivier Cabassut

Carolomacérienne de naissance, affectionnée depuis mon enfance au petit village de Vias où j'ai passé mes vacances d'été familiales, j'ai désiré quitter les terres ardennaises pour y poser mes valises en 2004 et avoir le bonheur d'y enseigner à l'école élémentaire Jean Moulin.

Passionnée par mon métier et par le théâtre, j’ai décidé de rejoindre l'équipe d’Olivier Cabassut, pas seulement pour la déférence que je porte au comédien, mais aussi pour son intégrité sans faille.

Je suis fière de rejoindre l’équipe audacieuse de Vias Naturellement avec de belles valeurs citoyennes de partage, motivée, disponible, à l'écoute des citoyens viassois et désireuse de tout mettre en œuvre afin que notre village retrouve son essence, dans la sérénité et la transparence.

De part mon métier, je me sens de plus en plus concernée par l'avenir de nos enfants ; il me semble nécessaire de permettre à nos petits viassois de s'impliquer davantage dans la vie du village par le biais de la culture, indispensable à leur épanouissement.

Il me semble urgent de recréer une communication bienveillante, efficace, constructive et clarifiée avec les enseignants, les animateurs sportifs, les partenaires culturels et les associations en alliant nos anciens et nos enfants afin de privilégier un bien-être intergénérationnel.

J'aurai l’honneur de faire de mon mieux et donner toute mon énergie afin que nous travaillions ensemble dans un intérêt commun, paisible et heureux.

Séverine Mars