RETROSPECTIVE DES INSOLITES 2019 - Le cap d'Agde : La villa du Môle à travers le temps !

En cette période de fin d'année, la rédaction d'Hérault-tribune vous propose une rétrospective des insolites 2019. Retrouvez tous les jours une sélection des articles les plus improbables de l'année. Le quartier du môle est un des plus anciens quartier du Cap d'Agde.

L'hôtel du Môle, situé en front de mer avec une vue à 360 degrés à couper le souffle, a toujours fait rêver les passants depuis plusieurs décennies.

Il faut dire que la bâtisse, érigée sous sa forme actuelle dans les années 50 ne manquait pas de charme avec ses rangs de génoises typique des constructions méditerranéennes.

En février 2018, sa déconstruction avait soulevé une polémique dans le voisinage, très attaché à cette maison qui a "toujours fait partie du décor".

Prochainement, le site va laisser place à une nouvelle construction qui sera d'inspiration plus contemporaine et s'élèvera sur 3 niveaux . Cela a été le souhait du propriétaire du terrain, un investisseur suisse vivant en Belgique.

Rodolphe Manens, photographe indépendant et habitant le quartier depuis de nombreuses années, vous propose de revenir en images sur l'histoire de ce quartier et ce magnifique endroit, situé entre les falaises et la plage de la Roquille.