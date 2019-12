AGDE - Formateurs, entraîneurs et jeunes secouristes : des équipes dynamiques et volontaires au sein de l'AASS Agde

Dernièrement, de nouveaux formateurs en secourisme ont réussi leurs stages et leurs examens pédagogiques. Ils viennent d’obtenir la validation de leurs diplômes par la Préfecture de l’Hérault. Ils vont donc participer en 2020 à la formation des futurs secouristes mais aussi des sauveteurs BNSSA qui interviennent sur les plages et parcs aquatiques de la région. Félicitations à ces nouveaux moniteurs.

L’Association Agathoise Sauvetage Secourisme Natation ( AASS AGDE), c’est aussi un pool d’entraineurs qui enseigne tout au long de l’année à l’Archipel pour les entrainements des équipes sportives, de loisirs, de masters et des formations aux BNSSA et SB. Un travail payant pour ces coachs qui obtiennent de beaux résultats en natation et sauvetage et aux Brevets d’Etat.

Enfin, l’AASS depuis 5 ans, développe les Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS) devenus nécessaires et imposés par l’Etat sur les grandes manifestations qui accueillent du public. C’est le cas par exemple des festivités des scènes flottantes d’Agde. Plusieurs jeunes secouristes interviennent pour être au plus près de l’évènement en matière de premiers secours et pratiquer les gestes adaptés en équipe. L’AASS est affiliée à la Fédération Française Sauvetage Secourisme (FFSS). Elle est agréée par le comité départemental 34 et la Sécurité Civile. Ces jeunes secouristes bénévoles interviennent sur les communes de l’agglomération et parfois au delà sur des événements nationaux.

Information aux adhérents et membres du CA : L’Assemblée Générale de l’AASS AGDE aura lieu le MERCREDI 8 JANVIER 2020 À 9H au siège de l’association 4 impasse Jean Rat - Stade Millet 34300 AGDE -