SERIGNAN - Des espaces verts écoresponsables fleurissent partout en ville

En quelques semaines, depuis octobre, plus de 1200 plantes méditerranéennes ont été mises en terre par l’équipe des espaces verts. Les agents de la ville ont été formés à la création de ces "jardins secs" par l’un des plus grands spécialistes dans ce domaine, Monsieur Filippi, et maîtrisent parfaitement leur sujet.

À chaque nouvel espace à aménager, la créativité des jardiniers est sollicitée. Ce sont eux qui imaginent ces jardins esthétiques, qui de surcroît ne nécessiteront que très peu d’eau et d’entretien.

Des murets en pierres sèches ont été montés, des paillages (fabriqués aux ateliers avec les coupes de branchages de l’automne) ont été posés au sol, et des pierres qui avaient été récupérées dans divers endroits ont pris place dans ces tableaux naturels imaginés, dessinés, puis créés par les employés municipaux.

Ces jardins secs ont vu le jour en de nombreux points de la ville : dans la cour de l’école Jules Ferry, où ils ont été plantés avec les élèves qui à présent les verront grandir, mais aussi dans la rue Pascal Piazza, dans la rue Léon Blum, dans la rue Duclos, on en verra un nouveau très bientôt dans la rue Gabriel Péri, et enfin depuis quelques jours, on peut admirer celui de l’entrée de ville, devant le Pont Rouge, réalisé par Gabriel, Dimitri et José.

Il est primordial de laisser les agents s’exprimer et donner le meilleur d’eux-mêmes.



Sérignan est de plus en plus beau grâce à leur investissement, leur travail et leur talent.