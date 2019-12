SERIGNAN - Le père Noël existe et il s'appelle Jean-Claude Duvert !

Jean-Claude Duvert a 63 ans, il vient de Lyon, a acheté une maison secondaire à Valras-Plage il y a 20 ans où il vit à présent avec sa femme Elisabeth.

Jean-Claude porte les habits du Père Noël pour les enfants de Sérignan depuis 3 ans maintenant. C’est lui qui fait briller leurs yeux aux manifestations organisées par la ville, et il le fait bénévolement.

"Ça fait 30 ans que je fais le Père Noël de façon bénévole. Au début, je le faisais pour mes filles. J’ai acheté mon premier costume pour elles, puis j’ai continué pour les autres enfants", nous raconte-t-il.

Et c’est un magnifique Père Noël, tout ceux qui l’ont vu en conviennent : "J’ai acheté un vrai costume professionnel. Quitte à le faire, autant le faire bien. La magie doit opérer. Les enfants doivent absolument rêver et on doit tout faire pour participer à cet imaginaire. Le monde est assez dur comme ça, pas la peine d’en rajouter !".

La générosité, c’est son moteur. Comme il le dit lui-même : "Donner aux autres, ça fait du bien à soi-même". Il faut dire que la vie n’est pas toujours tendre, ni facile, il en sait quelque chose.

Alors il a décidé d’offrir de l’aide et du soutien à ceux qui en ont besoin. Avec sa femme, ils ont été famille d’accueil presque toute leur vie. Jean-Claude était secouriste, en plus de cela. Et aujourd’hui, c’est aux Restos du cœur que nous avons pu lui parler, il y aidait les équipes à distribuer le repas de Noël aux bénéficiaires, toujours bienveillant avec son doux sourire.

Noël, il va le passer chez un enfant que lui et sa femme ont hébergé il y a bien longtemps, en tant que famille d’accueil, qui est devenu adulte et qui a fondé sa propre famille. Il a invité Jean-Claude, Elisabeth, leur fille, leur gendre et leur petite-fille. Il veut manifestement partager ce beau moment avec ceux qui ont vraiment compté, ceux qui l’ont aidé et aimé lorsqu’il en avait besoin.

Jean-Claude est généreux, dévoué, bienveillant. Il incarne l’esprit de Noël et lorsqu’on lui dit merci, il répond humblement "Ho… Je prends du plaisir à faire tout cela".

Joyeux Noël !