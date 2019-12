Jeune cinquantenaire originaire de Vias, j’y vis avec mon épouse et mes deux filles.

J’exerce une profession en contact avec du public, dans le secteur privé. Formateur en milieu professionnel pendant plus de 25 ans, je suis sensible à l’évolution des Savoirs et à l’épanouissement personnel.

J’ai toujours privilégié la qualité des relations humaines basées sur l’écoute et le respect.

C’est sur ces expériences et sur mon dynamisme que je peux m’appuyer pour défendre des valeurs sensibles à la qualité de vie ainsi qu’au respect de notre environnement.

Notre cité possède des atouts auxquels nous sommes tous attachés.

Il me semble important de pouvoir continuer à les préserver, de les entretenir et de les faire évoluer de façon à contribuer à un équilibre entre le passé, le présent et l’avenir.

Par attachement à notre village, et aussi pour la Confiance dans l’homme qu’est Olivier Cabassut, j’ai décidé d’être candidat sur la liste Vias Naturellement.

Avec beaucoup d’humilité, je suis fier de faire partie de cette équipe formée de femmes et d’hommes de talent et qui tous, ont pour but commun : l’intérêt général sans parti pris politique.