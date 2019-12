RETROSPECTIVE DES INSOLITES 2019 - Le cap d'Agde : la Grande Conque vue par un drône, çà vous dit ?

En cette période de fin d'année, la rédaction d'Hérault-tribune vous propose une rétrospective des insolites 2019.

Retrouvez tous les jours une sélection des articles les plus improbables de l'année.

Régulièrement, l'association Photo passion loisir présidée part la capagthoise Patou Ricard nous propose de fabuleux clichés et prises de vues dans l'Hérault et le Gard.

Cette semaine, elle nous offre un survol en drône de la grande conque au Cap d'Agde.

Ce paysage si particulier résulte du volcanisme marin apparu, il y a environ 750 000 ans, à l'extrémité méridionale de la chaîne des puys d'Auvergne. Les éruptions volcaniques successives restent visibles dans la diversité du sol : coulées de lave solidifiée, tuf volcanique contenant des sédiments et des scories vitrifiées, etc.

La côte rocheuse, érodée par la mer, plonge ses griffes de basalte dans les fonds marins pour former la plage de la Grande Conque et aussi de petites criques. La pointe de la falaise (21 m) offre un point de vue dégagé sur le Cap d'Agde, le littoral et la mer.

La plage de la Grande Conque

En forme de croisant, c’est la seule plage de sable noir ! On y accède par un escalier creusé dans la falaise. L’eau transparente y est propice à la découverte de la richesse de la vie sous-marine.

La légende des "rochers des 2 Frères"

Ce rocher, composé de deux pointes, restes d'un cône volcanique s’appelle ainsi car la légende nous raconte qu’il y a bien longtemps, deux frères trouvèrent un soir, au bord de la mer, une sirène blessée. Ils la recueillirent et la soignèrent longuement. Ils en tombèrent follement amoureux, et bien sûr jaloux l’un de l’autre. Ils s'entretuèrent.

La sirène supplia Poséidon, dieu de la mer, de leur laisser une forme apparente en souvenir de leur passion. En réponse, le Dieu de la Mer dressa deux rocs majestueux à l'endroit où les deux frères recueillirent la belle sirène.

L'association qui réunit des passionnés à pour but d’enseigner la photographie dans un intérêt de partage artistique et ludique.

Des sorties ateliers

Elle organise régulièrement des sorties dans la nature, campagne, montagne mais également dans des lieux insolites pour photographier l'environnement, des animaux, des fleurs, immortaliser un couché de soleil.

Les sorties sont accessibles aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans (accompagnés)

Imaginez vous pouvoir faire de belles photos et faire une exposition, ou les partager sur les réseaux sociaux ou encore pouvoir offrir un tirage de votre photo encadrée à une amie.

L'association propose toute l’année des ateliers, photo, informatique, ... vous pouvez consulter toutes les dates sur l'agenda en vous rendant sur le site web : http://www.photo-passion-loisir.fr/